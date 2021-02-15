Muğla’da konut satışları yüzde 16.7 azaldı Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı konut satış oranları açıklarken, Muğla’da bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 16.7 azalma oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla ilinde konut satışları yüzde 16,7 azaldı.

Muğla’da konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 oranında azalarak Bin 278 oldu. Bu satışların 459’u ilk satış, 819’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla konut satışlarında Türkiye genelinde yüzde 1,8’lik payla 16.’ncı sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 61,2 azaldı

Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,2 oranında azalış göstererek 216 oldu. 216 ipotekli satışın 76’sı ilk satış, 140’ı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 10 bin 732 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 15,2 olurken bu oran Muğla ili için yüzde 16,9 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 8,6 arttı

Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında artış göstererek Bin 062 oldu. Bu satışların 383’ü ilk satış, 679’u ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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