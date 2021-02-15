Muğla için ‘Fırtına uyarısı’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak rüzgar, Muğla genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (6080 km/saat) zaman zaman tam fırtına (90100 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmaları istendi.

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