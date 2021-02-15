Muğla'da köy okullarında ders zili çaldı Muğla’da, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü itibarıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, 63 bağımsız anaokulunda, köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki 183 ilkokul, 105 ortaokulunda, yüz yüze eğitim başladı.

20202021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi bugün yüz yüze ve uzaktan eğitimle başladı. Yüz yüze eğitime başlayan köy okullarında okul ve sınıflarını bayrak ve balonlarla süsleyen öğretmenler, öğrencilerini çiçeklerle karşıladı.

Muğla’da, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü itibarıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, 63 bağımsız anaokulunda, köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki 183 ilkokul, 105 ortaokulunda, yüz yüze eğitim başladı.

İl genelindeki 351 okulda yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, Kovid19 salgını tedbirleri altında, ateş ölçümleri yapılarak el dezenfektanı kullandırılarak maskeli ve sosyal mesafeli şekilde okula alındı. Önceden okul ve sınıflarını bayrak ve balonlarla süsleyen öğretmenler, öğrencilerini çiçeklerle karşıladı.

Eğitim öğretimde 2’nci yarıyıl döneminin ve köy okullarının yeniden yüz yüze eğitime başlaması sebebiyle il programı Marmaris İlçesinde gerçekleştirildi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Marmaris Turunç Saadet Zeki Ünsal İlkokul Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Protokolün katılımıyla gerçekleşen bayrak töreninde İstiklal Marşı, öğrencilerle birlikte coşkuyla söylendi.

Muğla’da bağımsız anaokulları ile köy okullarının tüm birimlerinde toplam 27.399 öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Töre, “Hasret bitti, yavrularımız uzun bir aradan sonra özledikleri okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına; öğretmenlerimiz de rengârenk çiçeklerine, hepsi birbirinden değerli öğrencilerine kavuştu” dedi.

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