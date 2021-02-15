Pınar Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (4)

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KARDEŞ SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı´nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcı´nın ise imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine karar verdi.Tolga TAHÇI Aykut KURT Muğla (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Tolga TAHÇI Aykut KURT

2021-02-15 17:32:16



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