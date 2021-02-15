Bodrum'da 17 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

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Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), DHAMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 17 suçtan hakkında arama kararı bulunan M.A., yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ile İstihbarat Tim Komutanlığı, KOM Tim Komutanlığı ve Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu; yaralama, hırsızlık, mala zarar verme, hükümlü tutuklunun kaçırılması, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, iş yeri dokunulmazlığını ihlal gibi toplam 17 değişik suçtan hakkında arama kararı bulunan M.A.´nın Gölbaşı Mahallesi'ndeki ikametgahına geldiği belirlendi. Önceki gün saat 15 sıralarında ikametgahına gerçekleştirilen operasyonda M.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-02-15 17:33:14



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