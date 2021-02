Pınar Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (5)

'ADALETİN ÇIKACAĞINA İNANMIYORUM'

Duruşma verilen aranın ardından yeniden başladı. Pınar'ın annesi Şefika Gültekin ve babası Sıddık Gültekin söz aldı. Mahkeme heyetine güvenmediklerini belirten Sıddık Gültekin, "Mertcan da bu cinayete yardım etmiştir. Ölü bir insanın damağını açamazsın, kolunu kıramazsın. Cemal Metin Avcı mümkün değil tek başına cesedi cenin haline getirip varile koyamaz. Kesinlikle yalnız değildir. 6-7 aydır buraya geliyorum ve utanıyorum. Bu iftiralardan vazgeçtim artık. Biz çok mağduruz. Benim başıma gelenleri, bu durumu normal olarak karşılayan insanların da başına gelsin istiyorum. Bu saatten sonra mahkemeden adalet çıkacağına inanmıyorum ve heyetin çekilmesini istiyorum" dedi. Anne Şefika Gültekin ise, "Bu işi tüm aile birlikte yaptılar. Ben de artık adaletin çıkacağına inanmıyorum" diye konuştu.

Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir'in 'algı' yaptığını savunan tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, "Karşı tarafın avukatı sürekli algı yapıyor. En başından sonuna kadar her şeyi doğru anlattım. Çok pişmanım. Her şeyi olasılık üzerinden ve güzel konuşmayla televizyonlara çıkıp algı yaratmaya devam edecek" dedi.

MERTCAN AVCI TAHLİYE EDİLDİ

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Mertcan Avcı, "Her şeyi tüm gerçekliğiyle anlattım. Kaçma şüphem yok. En azından ev hapsi verin ki okuluma uzaktan devam edeyim. Suçsuz yere yargılandığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine karar verdi. Heyet, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine ve ABD'ye yazılan müzekkerenin sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

'MERTCAN AVCI'NIN TAHLİYESİ KABUL EDİLİR GİBİ DEĞİL'

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Mertcan Avcı'nın tahliyesini değerlendirdi. Epözdemir, "Duruşma üzücü bir kararla sona erdi. Sanık Mertcan Avcı ne yazık ki adli kontrol şartlarıyla tahliye edildi. Başından beri yargılamada kabul edemediğimiz gelişmeler yaşanıyordu. Sanıkların vahşi cinayeti değil, sanki Pınar'ın özel hayatı yargılanıyordu. Siz, ABD'ye müzekkere yazıyorsunuz. Hiçbir yargılamada bunu görmedim. Bunun cevabı 1 yılda gelmez. Gelse bile müspet cevap gelmez. Bunun dışında olay yerinde keşfi yapan lise mezunu bir vatandaş. Ancak kullandığı terimler fizik veya kimya mühendislerinin kullandığı terimler. Israrla Adli Tıp'tan ölüm zamanı ve sebebi soruluyor. Zaten verilen raporda cesedin kül halinde olduğu, ölümü zamanının belli olmadığı, sebebinin ise diri diri yakma veya boğma olabileceği ve tıbben ayrım yapılamadığı belirtildi. Buna rağmen müzekkere yazıp cevap beklemek çok talihsizdi. Cemal Metin Avcı'nın eşi bugün, 'Sosyal medyadan Pınar'ın öldürülmüş olabilme ihtimalini anlar anlamaz eşimin yaptığını düşünerek bağ evine gittim' dedi. Sizi oraya götüren motivasyon nedir? Bugün cinayete iştirak eden bir sanık Mertcan Avcı'nın tahliyesi kabul edilemez bir durumdur. Bugün adaletin öldüğü, umutların tükendiği, Pınar'ın umutlarının bir defa daha elinden alındığı gündür" dedi.

Pınar'ın babası Sıddık Gültekin ise, "FETÖ'nün ortalıkta dolandığını bugün bir kez daha gördük. Anlayan anladı" ifadelerini kullandı.Tolga TAHÇI / MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Tolga TAHÇI

2021-02-15 19:19:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.