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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denize giren turist balık tutmayacak, balık tutan turist denize giremeyecek

İHA

Denize giren turist balık tutmayacak, balık tutan turist denize giremeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan 'Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı'nın yeni düzenlenmesiyle günübirlik tekneyle denize açılan yerli ve yabancı turistler tekne turlarında denize girecekse balık tutamayacak, balık tutacaksa da denize giremeyecek. Bu durum karşısında çaresiz kalan tur tekne sahipleri ise isyan etti. Tekne kaptanları yürürlüğe giren yasa düzelmezse binlerce teknenin hurdaya ayrılacağını ve kaçak balıkçılığın artacağını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan, Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının yeni düzenlenmesiyle Tarım il müdürlüğünden alınan turistik amaçlı avlanma izin belgesi daha önce bunu kullanan tur tekne sahiplerine verilmeyecek. Yapılan yeni düzenlemeyle balık turu belgesini almak isteyen tur teknelerin cinsinin değiştirilmesi, kapasitesine bakılmaksızın turist sayısının 12 kişiye düşürülerek 2 personel çalıştırılması kararı alındığı öğrenildi. Tur teknesi sahipleri yeni kararla turistlerin amatör balık avlama turuna çıktıklarında denize giremeyeceklerini ifade etti. Tekne masraflarını da karşılayamayacaklarını ifade eden tur tekne sahipleri ne yapacağını şaşırdı.

Balık tutan denize giremeyecek
Yürürlüğe konulan karar öncesi Mandalya Körfezinde 12 ay turizm başlatan tur tekneleri, yerli ve yabancı turistleri hem balık tutmaya hem de günübirlik tekne turuna çıkarabiliyordu. Bu genelge ile tekneler iki gruba bölündü. Alınan yeni kararla balık tutmak isteyen denize giremeyecek, denize giren balık tutamayacak duruma geldi. Tekne sahipleri ise bunu nasıl turiste anlatacağının çözümünü bulamadı. Balığa çıkan bir tur teknesinden denize giren bir turist olursa hem para cezası hem de ruhsatının iptal olacağı öğrenildi.

"Balık tutan turiste denize girmesinin yasak olduğunu nasıl anlatırız"
Turistlere tur düzenleyen ve balık turuna çıkaran 20 yıllık kaptan Ercan Üçer tura çıkacak olan turistlere bu durumu nasıl anlatacağını bilemediğini söyleyerek, “İngilizler bu bölgeye gelip hem balık tutuyorlar hem de denize giriyorlar. 1 saat balık tutup oradan da denize giriyorlardı. Turist denizde balık tutarken, sıcak havada adam denize girdi. Sahil Güvenlik gelirse sen olta balıkçılığı yapıyorsun bu adam nasıl yüzüyor dediğinde sen bunu nasıl anlatacaksın turiste. Gel de anlat bu durumu turiste. Olta balıkçılığı yapacaksan avlandırma pulu alıyorsun. Turisti balığa götürürsek avlandırma pulu almak zorunda. Sabah 06.00’da çıktım balığa 3 saatlik tarım ilçe müdürlüğü açık değil. Nasıl gidip alacaksın bu pulu. Turist buraya geliyor bize diyor ki balık tutmaya gitmek istiyorum. Ardından da denize yüzmeye gideceğim. Turiste burada bekle diyecek, ben gideyim avlandırma pulu alıp geleyim. Zaten turist buraya 1 haftalığına geliyor, zamanı kısıtlı. Gördüğünüz bu bütün teknelerin hepsi 2’nci ve 1’inci sınıf defterlere tabidir. Turistik amaçlı olta balıkçılığı olursa 12 kişi taşımak zorunda. Bu teknenin ne tersane maliyetini çıkarıyor, ne bakım parasını çıkartır, ne de adamın işçi masrafını çıkartır. Bizle tarım ilçe müdürlüğünden aldığımız amatör avlanma belgesini bir daha alamazsak bu teknelerin hepsi çöp olacak. Bu yatırımların hepsi çöpe gidecek. Burada her bir teknenin değeri nerden baksanız 600 bin lira ile 1 milyon lira arasında. Bu teknelerde çöpe gidecek. Biz bunun için dilekçe yazdık, gönderdik. Ulaştırma Bakanlığı tekrar bize yazı yazdı ve teknenizin cinsini değiştirmek zorundasınız cevabını verdi” ifadelerini kullandı.

Kapasite 12 kişiye düşürüldü
Tekne turu yapan kaptan Osman Uyan ise, “Bu durumdan biz çok rahatsızız, biz bu durumu defalarca dile getiriyoruz devletimize. Bu pandemi nedeniyle yolcu bulamıyoruz. Kışın teknelerimizle birkaç kişiyi balığa götürüyoruz. Kışın götürdüğümüz insanlardan aldığımız para ile de teknenin boya, bakım gibi masraflarını çıkarıyoruz. Bizim teknemiz gemi tenezzül teknesi. Bize daha önceleri amatör avlanma belgesi veriyorlardı. Şimdi bize amatör avlanma belgesi vermiyorlar, tekne cinsini değiştireceksin diyorlar. Benim teknem 44 kişilik ben bu tekneyi nasıl yaparım 12 kişilik. Gidiyor söylüyoruz denize girmek yasak diye turistler bizi dinlemiyor bile. Bu durumla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bir yardımcı olsun. Birileri bir şeyler yapıyor arada zararı biz görüyoruz” dedi.

Sistem önümüzü kapattı
Erman Kazanç isimli kaptan da sistemin çok karıştığını ifade ederek, “Sahil Güvenlik geldi bizi koydan çıkardı. Denize giremiyorlar, balık tutamıyorlar ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Sadece yabancı turist diye düşünmeyelim. Yeli turistte geliyor, çevre illerden gelen turistler var. Yaz sezonunda gelip öğlene kadar balık, öğleden sonra ailesi ile birlikte yüzmek isteyen gruplar var. Gelen adam öğleden sonra başka bir tekneye mi geçecek. Şu anki sistem önümüzü kapatmış durumda. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, yardım istiyoruz sadece. Bu durum kaçak balıkçılığın önünü açacak. Herkes teknesini özel yapacak. Vergi vermeyecek, KDV’sini ödemeyecek, ÖTV’li mazot almayacak. Müşterisini alacak, Sahil Güvenlik geldiği zaman bunlar benim akrabam diyecek. Bu şekildeki sistem kaçakçılığın önünü açıyor. Bu sistem geldiğinde kaçak balıkçılığın önünü keseceğiz dediler. Ben zaten ticari tekneyim. Biz devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çalışan bir sistemi bozdular. Bu sektörün bin 500, 2 bin civarında teknesi var. Bu durumda 350 tane tekne olta balıkçılığında çalışacak. Diğer tekneler sadece yazın çalışacak” şeklinde konuştu.

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