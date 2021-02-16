3 ilde eş zamanlı tarihi eser operasyonu Muğla merkezli İzmir ve Denizli illerinde Köyceğiz, Ortaca, Milas, Marmaris ve Ula ilçelerinde kaçak kazı yaparak tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak kazı yaparak tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 13’ü ana şüpheli, toplam 33 kişi hakkında dosya savcısının talimatı ile üç ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Ula, Marmaris ve Milas ilçelerinde tarihi eser niteliğindeki objeleri kazı yapmak suretiyle çıkarıp, yasa dışı yollardan pazarlayan bir şebekeye yönelik çalışma başlatıldı.

Örgütlü olarak tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Muğla, Denizli ve İzmir illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda tarihi eser niteliği taşıyan obje, ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri ve dedektörler ele geçirildi.

Aramaların halen devam ettiği açıklanırken, gözaltına alınan şüphelilerin tamamı ifade ve sorgu işlemlerinin ardından Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecek.

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