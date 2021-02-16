Dünya genelinde 500 milyar dolar değerinde olan ve her yıl yüzde 1520 oranında büyüyen sağlık turizmi sektörünün Muğla’da geliştirilmesi için Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında “Sağlık Turizmi” istişare toplantısı yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde yapılan toplantıya Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, Sağlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kılıçhan Bayar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof Dr. Cafer Topaloğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Güney Ege Turizm Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ile Bodrum Otelciler Birliği (BODER) Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Sarıl katıldı.

Toplantıda Valilik Proje Uzmanı Ahmet Esen ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan sağlık turizmi konusunda sunum yaptı. Hastaların/bireylerin başka ülkelere tedavi görmek veya sağlık yardımı almak maksadıyla seyahat etmesi ile oluşan sağlık turizmi kapsamında son yıllarda artan sağlık yatırımları neticesinde ülkemizin dünya sağlık turizminden aldığı pay her geçen yıl artmaktadır. Özellikle organ nakli, genetik testler, nöroşirurji (beyin ve sinir cerrahisi), göz, kardiyoloji, ortopedi, tüp bebek, saç ekimi, plastik cerrahi ve diş alanlarında elde edilen önemli başarılar Türkiye’yi sağlık turizminde ön plana çıkarmaktadır.

2012 yılında 216 bin hastanın yurtdışından tedavi almak için ziyaret ettiği ülkemizi 2019 yılında 662 bin kişi ziyaret etti. Bu kapsamda gelirler ise 500 milyon dolardan 1 milyar dolar seviyesine çıktı. Hastalar genellikle, Almanya, Libya, İran, Kırgızistan, Irak, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ülkelerinden geldi. Tedavide yüksek başarı oranları, uluslararası akredite olmuş sağlık kuruluşlarının fazlalığı (30 hastane), kısa zamanda yüksek kalitede tedavi alma imkânı, herkesi kapsayabilen sağlık sigorta sistemi, coğrafi konumu, turistik cazibe merkezlerinin fazlalığı turistlerin ülkemizi tercih sebepleri arasında yer aldı.

Toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla Valisi Orhan Tavlı, sağlık turizmi konusunda üniversitemiz ve sektör temsilcilerimiz ile başlatılan bu işbirliğinin artarak devam etmesine yönelik temennilerini iletti.

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