Datça’da tarihi eser operasyonu

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Datça ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda Helenistik döneme ait olduğu düşünülen çömlek ve yağ kandili ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenledikleri operasyonda E.G'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu belirlenen çömlek ve yağ kandili ele geçirildi. Eserler müzeye teslim edilirken, zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.