Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğlalılar İzmir’de, İstanbullular Muğla’da yaşıyor Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Muğla’da en fazla ikamet eden İstanbul ilinden olurken, 31 bin 183 Muğlalı da İzmir’de ikamet ediyor.

İHA

Muğlalılar İzmir’de, İstanbullular Muğla’da yaşıyor Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Muğla’da en fazla ikamet eden İstanbul ilinden olurken, 31 bin 183 Muğlalı da İzmir’de ikamet ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan “İkamet Edilen ve Nüfusa Kayıtlı Olunan Yere Göre Nüfus Verileri” kapsamında, TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, Muğla’da 31 bin 183 İstanbullu ikamet ediyor. 32 bin 289 Muğlalı da İzmir’de yaşıyor
32 bin 289 Muğlalı İzmir’de ikamet ediyor
Muğla nüfusuna kayıtlı toplam 668 bin 357 kişinin 112 bin 387’si diğer illerde ikamet ediyor.
Muğla nüfusuna kayıtlı olup başka illerde ikamet eden nüfus incelendiğinde en çok Muğlalının yaşadığı il 32 bin 289 kişi ile İzmir oldu. İzmir’i sırasıyla 15 bin 547 kişi ile İstanbul, 14 bin 027 kişi ile Antalya, 11 bin 774 kişi ile Aydın ve 6 bin 949 kişi ile Ankara izledi. Muğlalıların en az bulunduğu iller ise 27 kişi ile Kilis, 32 kişi ile Ardahan ve 44 kişi ile Bayburt.
Muğla’da 31 bin 183 İstanbullu ikamet ediyor
Muğla’da diğer illerin nüfusuna kayıtlı toplam 425 bin 189 kişi ikamet ediyor. Muğla’da ikamet edip diğer illerin nüfusuna kayıtlı olanlar incelendiğinde 31 bin 183 kişi ile en fazla İstanbulluların ikamet ettiği ve İstanbulluları 29 bin 466 kişi Aydın, 20 bin 302 kişi ile Denizli, 16 bin 916 kişi ile İzmirli ve 14 bin 188 Vanlının izliyor. Muğla’da 322 kişi ile en az Hakkarililer ikamet ederken, Hakkarilileri 729 Yalovalı ve 950 Bayburtlu izliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris Belediyesi'nden motosikletler için cep parkı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi'nden motosikletler için cep parkı
Büyükşehir karla mücadele ekipleri teyakkuzda
YEREL HABERLER Büyükşehir karla mücadele ekipleri teyakkuzda
Uluslararası yarışmanın teması “Pandemi” Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘2’nci Uluslararası Karikatür Yarışması’nın bu yıl ki teması “Pandemi, Covid-19” olarak belirlendi.
YEREL HABERLER Uluslararası yarışmanın teması “Pandemi” Muğla ...
Tarihi eser operasyona giden polis 'Rhesus' cinsi maymun buldu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, polisin bir bağ evine düzenlediği operasyonda tarihi eserler ile birlikte 'Rhesus' cinsi 3 maymun ele geçirildi.
YEREL HABERLER Tarihi eser operasyona giden polis 'Rhesus' cinsi ...
Şiddetli rüzgar, Meslek Yüksek Okulu'nun dış cephesini uçurdu
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar, Meslek Yüksek Okulu'nun dış ...
Milas Beçin’de içme suyu hatları yenileniyor
YEREL HABERLER Milas Beçin’de içme suyu hatları yenileniyor
Datça’da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Datça’da tarihi eser operasyonu
Sağlık Turizmi istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sağlık Turizmi istişare toplantısı yapıldı
Türkiye'de kar Muğla'da bahar havasında deniz keyfi
YEREL HABERLER Türkiye'de kar Muğla'da bahar havasında deniz keyfi
3 ilde eş zamanlı tarihi eser operasyonu Muğla merkezli İzmir ve Denizli illerinde Köyceğiz, Ortaca, Milas, Marmaris ve Ula ilçelerinde kaçak kazı yaparak tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
YEREL HABERLER 3 ilde eş zamanlı tarihi eser operasyonu Muğla ...
Denize giren turist balık tutmayacak, balık tutan turist denize giremeyecek
YEREL HABERLER Denize giren turist balık tutmayacak, balık tutan ...
Pınar Gültekin cinayeti davasında tahliye kararı
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında tahliye kararı
Bodrum'da 4 bin yıllık kaya mezarları hilti ve matkaplarla talan edildi
YEREL HABERLER Bodrum'da 4 bin yıllık kaya mezarları hilti ve ...
Pınar Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (5)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha ...
Pınar Gültekin cinayetinde Mertcan Avcı serbest
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde Mertcan Avcı serbest
Bodrum'da 17 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 17 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Pınar Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (4)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha ...
Muğla'da köy okullarında ders zili çaldı Muğla’da, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü itibarıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, 63 bağımsız anaokulunda, köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki 183 ilkokul, 105 ortaokulunda, yüz yüze eğitim başladı.
YEREL HABERLER Muğla'da köy okullarında ders zili çaldı Muğla’da, 15 ...
Pınar Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (3)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha ...
Eşi Cemal Metin Avcı ile Pınar’ın ilişkisini bilmiyormuş Muğla 3’üncü ağır Ceza Mahkemesinde Pınar Gültekin cinayetinin 3’üncü duruşması devam ediyor. Duruşmada tanık olarak dinlenen katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın eşi Eda Avcı, eşinin Pınar ile olan ilişkisinden haberinin olmadığını söyledi.
YEREL HABERLER Eşi Cemal Metin Avcı ile Pınar’ın ilişkisini ...
Muğla için ‘Fırtına uyarısı’
YEREL HABERLER Muğla için ‘Fırtına uyarısı’
17 suçtan aranıyordu, JASAT’a yakalandı Göçmen kaçakçılığı, yaralama, hırsızlık, tutuklunun kaçması gibi 17 ayrı suçtan aranan şahıs, Bodrum’da JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
YEREL HABERLER 17 suçtan aranıyordu, JASAT’a yakalandı Göçmen ...
Muğla’da konut satışları yüzde 16.7 azaldı Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı konut satış oranları açıklarken, Muğla’da bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 16.7 azalma oldu.
YEREL HABERLER Muğla’da konut satışları yüzde 16.7 azaldı Türkiye ...
Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (2)
YEREL HABERLER Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim ...