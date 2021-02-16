Vali Tavlı Başkan Oktay ile görüştü

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Muğla Valisi Orhan Tavlı, bir dizi ziyaret için geldiği Marmaris’te, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret etti.



Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris’te kamu kurumları ve STK’ları ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. 2020 yılının Haziran ayında Muğla’ya atanan Vali Orhan Tavlı’nın Marmaris’teki ziyaret duraklarından biri de Marmaris Belediyesi oldu. Tavlı’ya Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da eşlik etti.



Oktay ve Belediye Başkan Yardımcıları Vali Tavlı’yı, Marmaris Belediyesi ana hizmet binasının taşınmasının ardından daha aktif kullanılmaya başlanan İçmeler Hizmet Binası’nda ağırladı. Başkan Oktay konuklarına belediye çalışmaları, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve pandemi süreciyle ilgili bilgi verdi. Ziyaret sonunda Tavlı’ya arkasında ‘Orhan Tavlı 48’ yazılı Marmaris Belediyespor forması hediye edildi.



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