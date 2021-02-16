Datça çöp ve moloz dökme alanına kavuştu

Muğla’nın Datça ilçesinde çöp ve moloz dökme alanı sorunu, çevre ve şehircilik Bakanlığı’nın yer tahsisi yapması ile sona erdi.

Datça’da yıllardan bu yana süre gelen çöp ve molozların oluşturduğu görüntü ve çevre kirliliği sorunu çözüldü. Yapılan girişimler ve çalışmalar sonrasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 32 bin 800, 26 metrekare alanda yer tahsisi yapıldı.

AK Parti Muğla Büyükşehir İl Genel Meclisi üyesi, Haluk Laçin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yerel seçimde basın ve çevreci vatandaşlar tarafından gündeme getirilen, hükümetimiz tarafından takip edilen Cumhurbaşkanlığımız ve Orman Bakanlığımız onayı ile AK Parti milletvekillerimizin takibi ile Datça ilçemiz çöp ve moloz döküm alanına kavuştu. Bununla beraber Datça artık, inşaat ve molozlardan kurtulacak. Tabi bunda Datça Kaymakamımız Mesut Çoban’ın da emeği büyüktür. Artık atıklarımız bu alanda toplanacaktır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



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