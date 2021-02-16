Fethiye’ye kar yağdı, vatandaşlar şaşırdı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğleden sonra kısa süreli yaşanan kar yağışı, vatandaşları şaşırttı.

Fethiye’nin Ölüdeniz ve Kayaköy Mahallelerine uzun süre sonra kar yağdı. İlçeye 10 kilometre mesafedeki mahallerde kar yağdığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Kısa sürede olsa yağan karın keyfini çıkaran vatandaşlar fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Kar yağışı yaklaşık yarım saat sonra etkisini kaybetti.



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