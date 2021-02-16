Datça'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

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Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, Helenistik döneme ait bir çömlek ve yağ kandili ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ilçede yapılan kaçak kazılar sonucu çıkarılan tarihi eserlerin satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Datça Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından şüpheli E.G.'nin (30) evinde arama yapıldı. Aramada, Helenistik döneme ait olduğu belirlenen, topraktan yapılma 30 santimetre yükseklik ve 30 santimetre eninde bir çömlek ile bir yağ kandili ele geçirildi. Olayla ilgili E.G., gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Marmaris Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-02-16 19:14:19



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