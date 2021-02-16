Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı’nın tahliyesine itiraz

Pınar Gültekin cinayetinde delilleri karartma suçundan tutuklu bulunan ve 3’üncü duruşmada tahliyesine karar verilen Mertcan Avcı’nın tahliyesine Muğla Cumhuriyet Savcılığı ve Pınar Gültekin’in aile avukatı itiraz etti.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada, Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliye kararı verilmişti. Karara Muğla Cumhuriyet Savcılığı ve Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir itiraz etti.

Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen itiraz dilekçesinde, “Tahliye edilen Mertcan Avcı’nın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek suçundan yargılanan ağabeyi Cemal Metin Avcı ile aynı dosya kapsamında yargılanması, yine Mertcan Avcı'nın ağabeyiyle bağlantılı olması (atılı suç itibari ile), bu nedenle yapılan yargılama kapsamında tüm delillerin toplanmamış olması da dikkate alındığında tahliye edilen Mertcan Avcı'nın kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunması nedeniyle verilen tahliye kararının tutuklamadan beklenen yararı sağlamayacağı, bu nedenle usul ve yasalara aykırı olduğu anlaşılmakta, verilen tahliye kararının itirazen incelenerek kaldırılması ve sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması, itirazın yerinde görülmediği takdirde itirazımızın itirazı incelemeye yetkili ve görevli Muğla 1. Ağır Mahkemesine gönderilmesi kamu adına talep olunur” denildi.

Pınar Gültekin ali avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise Mertcan Avcı’nın tahliyesine ilişkin itiraz dilekçesinde, “Sanık Mertcan Avcı’nın maktul Pınar Gültekin’in vahşice katledilmesine ilişkin eylem üzerinde diğer sanık ile birlikte ortak hakimiyeti bulunduğundan HTS kayıtlarından bağ evinin bulunduğu yerden telefonunun sinyal verdiği açıkça anlaşıldığından, sanığın ifadelerinde ve keşifteki beyanlarında devamlı olarak birbiri ile çelişen ifadeler kullandığı gözetildiğinde sanık Mertcan Avcı’nın eylemlerinin abisi Mertcan Avcı’nın eylemleri ile bağlantılı olması, yargılama kapsamında tüm delillerin toplanmamış olması dikkate alındığında sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılması ve sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasını talep talep zorunluluğu hasıl olmuştur” dedi.

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