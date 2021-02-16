Pınar Gültekin davasındaki tahliyeye çifte itiraz



Tolga TAHÇI/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı, vahşice öldürülen üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin davasında yardım ve yataklık sebebiyle tutuklanan Mertcan Avcı´nın, son celsede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Aile avukatı Rezan Epözdemir de karara itiraz ettikleri belirtildi.

Muğla´da vahşice öldürülen Pınar Gültekin davasında geçtiğimiz gün yapılan celsede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Cemal Metin Avcı´nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, `suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme´ suçundan tutuklu durumda bulunan kardeşi Mertcan Avcı ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Kararın ardından Muğla Başsavcılığı, Mertcan Avcı´nın tahliye kararının incelenerek kaldırılması talebinde bulundu. Talep yazısında tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu, adli kontrolün yeterli olmadığı belirtildi. HTS kayıtları, tanıkların beyanları ve sanığın verdiği beyanların çelişkili olduğuna dikkat çekiliirken, tahliye kararının kaldırılması talep edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yanı sıra Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de Avcı´nın tahliye kararına itiraz ettiklerini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Merkez Tolga TAHÇI

2021-02-16 20:45:21



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