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Bodrumspor'un rakibi Tarsus

DHA

Bodrumspor'un rakibi Tarsus


BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 11 maçtır bileği bükülmeyip Play-Off yarışına ortak olan Bodrumspor, yarın Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. İlk yarıda uzun süre düşme hattından çıkamadığı grupta son 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip haftaya 39 puanla altıncı sırada başladı. Tarsus'un ise 33 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2021-02-17 12:03:10

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