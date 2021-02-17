Milas Kaymakamı gözyaşları ile uğurlandı

Bursa’nın İnegöl ilçesine atanan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas’taki görevinden ayrıldı. Vedalaşmak için Hükümet Konağı önünde toplanan kurum yöneticileri ve vatandaşları gören Kaymakam Arslan gözyaşlarına hakim olamadı.

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oluru ile Bursa’nın İnegöl ilçesine ataması yapılan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas’a veda etti. 4,5 yıllık görev süresinde Milas’ta başarılı çalışmalara imza atan Arslan ve ailesinin uğurlandığı törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, daire amirleri, STK başkanları ve Milas halkı katıldı.

Hemen hemen herkesle tek tek vedalaşan ve gözyaşlarını tutamayan Kaymakam Arslan’ı uğurlamaya gelen Milaslılar ve mesai arkadaşları da aynı hüznü paylaştı.

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