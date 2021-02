500 günde 5 bin hayvan kurtardılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hizmet veren Petbulance 500 günde 5 bin hayvanı kurtardı. Tüm ihbarları değerlendiren Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance), bir rekora imza attı.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde 7/24 görev yapan Petbulance ekibi, hayvanseverlerden gelen çağrılar doğrultusunda trafik kazası, zehirlenme belirtileri bulunan ya da çeşitli sebeplerle yaralanan sokak hayvanlarına en kısa sürede müdahale ediyor. Son olarak, Türkkuyusu Mahallesi’nde yaralı bir kedi olduğu ihbarını alan Petbulance ekibi, bir aracın çarptığı kediye müdahale etmek için olay yerine ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumu ağır olan kedi, tedavi için Torba Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürüldü. Hafta sonu ise Bitez Mahallesi Balcılar Mevkii'nden gelen bir başka ihbarı değerlendiren ekip, yine araç çarpması sonucu ayağından yaralı olan kediye ilk müdahaleyi gerçekleştirerek, tedavi için Torba Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürdü. Tedavi altına alınan her iki kedinin de sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Bodrum’da yaşayan her canlının hayatının güvencesi olmak için yola çıktıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Aras," Bodrum, en fazla sokak hayvanı yaşayan kentlerden biri. Şu anda aktif görevde olan, tam donanımlı bir Petbulace hizmet veriyor. Çeşitli sebeplerle yaralanan canlarımızın acil müdahaleleri olay yerinde yapıp, gerekli hallerde barınaktaki kliniğimize getiriyoruz ve burada tedavilerine devam ediyoruz. Görevli arkadaşlarımız hayat kurtarabilmek adına üstün bir gayretle çalışıyorlar. Hedefimiz petbulance sayısını ilk etapta 2’ye çıkarmak. Daha sonra her mahalleye ulaşabilmek adına bu sayıyı artırmak istiyoruz. Belediyemiz ve hayvansever vatandaşlarımızla birlikte, sokaktaki canlarımıza yönelik farkındalığı artırmak için kampanyalar düzenliyoruz. Kimliklendirme, sahiplendirme ve kısırlaştırma faaliyetlerimiz de aralıksız devam ediyor. Tüm çabamız, sokak hayvanlarımız için dünyadaki en çağdaş uygulamaların ilk adımlarını Bodrum’dan başlatmaktır" dedi.

Sokak Hayvanları Ambulansı göreve başladığı 2019 Ekim ayından bu yana yaklaşık 5 bin ihbarı değerlendirerek, yaralanan sokak hayvanlarının hayata tutunmasını sağladı.



