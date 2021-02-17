Tff 3.Lig: Fethiyespor 3 - Tekirdağspor 1

Misli Com 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Tekirdağspor’u 31 mağlup etti.

Karşılaşma soğuk bir havada oynandı. Mücadele öncesinde tribünler lacivert beyazlı bayraklarla süslendi. Fethiyespor karşılaşmaya Şehrin Nabzı temalı formasıyla çıktı. Rakip takım ise turkuaz forma ile sahadaki yerini aldı. Kart cezalısı Yakup Alkan’ın yerine Anıl Arıcıoğlu, sakat olan Sabri Turgut’un yerine Sacit forma giydi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Ali Han’ın süreklediği atakta topla buluşan Fatih’in şutunu kaleci Süleyman kontrol etti.

8. dakikada Anıl Arıcıoğlu ile verkaça giren Cemal ceza sahasına girer girmez sert vuruşu direğin yanından ağlarla buluştu. 10

12. dakikada Hakkı’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Barış’ın sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada kullanılan serbest vuruşu Anıl Gir eliyle kesince hakem penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada Cankut kullandığı penaltı vuruşunda topu filelere yolladı. 11

26. dakikada ceza sahasında boşta kalan top Gökhan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Serkan’ı geçen topu, Mert kale çizgisinden çıkardı ve mutlak bir golü önledi.

37. dakikada Hakkı’nın taşıdığı atakta topu kale sahasına aktardı. Barış’ın vuruşunda kaleci Serkan yerinde bir müdahale ile gole izin vermedi.

40. dakikada Serhat’ın ortasında kaleci boşa çıkınca, Anıl Gir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 21

47. dakikada ceza sahasına giren Ali Han pasını Anıl Gir’e aktardı. Anıl Gir uygun durumda topu filelere yolladı. 31



Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Deniz Sercan Akgül xx, Çetin Öncel xx, Volkan Boz xx

Fethiyespor: Serkan xx, Berkay xxx, Anıl Gir xx, Cemal xxx, (Dk. 86 Kutay x),Sacit x, (Dk. 46 Sabri xx),Fatih xx, (Dk.46 Cem xx),Serhat xxx, (Dk. 88 Erkan x), Mert xxx, Ali Han xxx, (Dk. 78 Hakan x), Harullah xxx, Anıl Arıcıoğlu xxx

Tekirdağspor: Süleyman xx, Enes xx, Barış xx, Hakkı xx, Gökhan xx, (Dk. 89 Ali x), Ceyhun xx,( Dk. 66 Ramazanxx ), Hüseyin xx, Samet xx, Sercan xx,(Dk. 52 Emrah x), Güner xx, Doğukan xx (Dk. 66 Abdulkadir xx)

Goller: Dk. 8 Cemal, Dk.40 + 47 Anır Gir (Fethiyespor ), Dk. 19 Hüseyin,( Tekirdağspor)

Sarı Kartlar:Dk. 15 Fatih, Dk. 17 Anıl Gir, Dk. 34 Alihan, Dk. 39 Sacit, Dk.58 Mert, Dk. 85. Berkay ( Fethiyespor), Dk. 23 Enes,90+2 Samet ( Tekirdağspor)

Kırmızı kart: Dk.90+2 Enes ( Tekirdağspor)



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