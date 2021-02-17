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Antalya’dan Muğla’ya kağıt getiren TIR, Köyceğiz Kazancı mevkiinde kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhterem Altıntaş yönetimindeki 20 GC 319 plakalı TIR, Köyceğiz Kazancı mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kağıt yüklü TIR yolun sağ tarafına devrilerek ters durdu.

Kaza sonrası Mehmet Özdemir isimli vatandaş TIR şoförünü bulunduğu yerden çıkarması sonrası hastaneye sevk edildi. Sürücü Muhterem Altıntaş’ın durumunun iyi olduğu ve kazayı hafif atlattığı öğrenildi.

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