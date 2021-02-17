Bodrum'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi

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Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi.

Bodrum'da saatteki hızı 80 kilometreyi bulun kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Gümbet Mahallesi, Cevat Şakir Mahallesi ve Yahşi Mahallesi'nde bazı ağaçlar, kuvvetli fırtına yüzünden yola devrildi. Herhangi bir yaralanma olayı yaşanmazken, belediye ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri, yaptığı çalışmayla devrilen ağaçları yoldan kaldırdı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-02-17 18:12:03



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