Muğla Valisi Orhan Tavlı Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan ile görüştü

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris’te faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Program kapsamında Marmaris Ticaret Odası’nı da (MTO) ziyaret eden Vali Tavlı, Yönetim Kurulu ile görüşerek ekonomi ve ticari faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, MTO ziyaretinde Meclis Başkanı Nurgül Candan, Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kodaman ile bir araya geldi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un da katıldığı görüşmede, pandemi döneminin Marmaris ekonomisine olan etkisi ve bu süreçte üye işletmelerin ticari faaliyetlerinin durumu hakkında bilgi aldı.

Görüşmeler sırasında üye işletmelerin pandemi döneminde MTO’ya ilettiği taleplerden ve bu talepler doğrultusunda yürütülen çalışma ve projelerden bahseden Başkan Ayhan, özellikle yaklaşan turizm sezonu için beklentileri dile getirdi. Pandeminin en çok etkilediği sektörler arasında ilk sıralarda yer alan turizmin, geçtiğimiz yıla kıyasla nispeten daha başarılı olması için çok sayıda temas kurulduğunu, yabancı seyahat acenteleri ve havayolu firmaları ile uzun süredir yapılan çalışmalar sonucu İngiltere odaklı bir dijital tanıtım çalışmasının yakın dönemde başlayacağını aktardı.

Başkan Ayhan, pandeminin sebep olduğu yaraların sarılması için yurt içi ve yurt dışı mecralarda yoğun bir tanıtım takvimi yürüttüklerini belirtti. Ziyarette Vali Orhan Tavlı’ya deniz turizminin yanı sıra tarih ve kültür turizmi için de yapılan çalışmalardan bahsedilerek, Amos Antik Kenti Kazısı ve Phoneix Antik Kenti Yüzey Araştırma Projeleri, Kameriye Ortodoks Kilisesi Restorasyonu ile birlikte yakın tarihte tarih turizminden daha çok faydalanılabileceğini anlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.