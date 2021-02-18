1 çocuk annesi evinde ölü bulundu



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir marketler zincirinde yöneticilik yapan Dehan A., (37) evinde ölü bulundu. Yanında çok sayıda ilaç bulunan Dehan A.'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Bodrum'un Gölköy Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Dehan A., dün yönetici olarak çalıştığı markete gitmedi. Mesai arkadaşları, saat 20.00 sıralarında, gün içinde telefonlarına da yanıt vermeyen genç kadının yalnız yaşadığı eve geldi. Çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşları,

Dehan A.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarı üzerine adrese gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yanında çok sayıda ilaç bulunan Dehan A.´nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar ettiği tahmin edilen Dehan A´nın kesin ölüm nedeni otopsi ile sonra belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-02-18 15:32:28



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