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Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, 'maske' ve 'sosyal mesafe' unutuldu

DHA

Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, 'maske' ve 'sosyal mesafe' unutuldu


Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler, sahillere akın etti. Sahildeki vatandaşlardan bazılarının maske takmadığı ve sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü. Bölgede denetim yapan polis ekipleri ise kurallara uymayanlar hakkında tutanak tuttu.
Bodrum'da 3 gün etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçede ağaçlar devrildi, feribot seferleri iptal edildi. Soğuk havanın ardından bugün akşam saatlerinde güneşin etkisini göstermesiyle birlikte sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyretti. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar ise sahillere akın etti. Halkın yoğun olduğu Kumbahçe Sahili'ndeki görüntü yaz sezonunu aratmadı. Gruplar halinde oturanlardan bazıları hem maskeyi hem de sosyal mesafeyi unuttu. Bölgede denetim yapan polis ekipleri ise maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve sigara içen vatandaşlar hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tuttu.
Öte yandan, bazı vatandaşlar polis ekiplerine çeşitli bahaneler üretip, ceza yememek için dil döktü. Sigara içtiği ve yemek yediği için maske takmadığını ileri süren 35 kişi, ceza yemekten kaçamadı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-02-18 20:27:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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