Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı Menteşe-Yatağan karayolunda orta refüje çarparak karşı şeride geçen araç sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı.

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yatağan istikametinden Menteşe istikametine seyir halinde olan ve kimliği tespit edilemeyen sürücü kaza yaptıktan sonra kayıplara karıştı.

Salihpaşalar Mahallesinden Akçaova Mahallesi yönünde seyir halinde olan 48 AED 411 plakalı araç sürücüsü, Akçaova girişinde orta refüjü çarpa çarpa ilerleyerek karşı şeride geçti. Aracın sürücüsü kaza sonrası aracı terk edip kayıplara karıştı.

Kaza sonrası Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Emniyet Bölge Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.