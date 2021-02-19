Bodrum’un en büyük arıtma tesisinin inşaatı başladı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 113 milyon 600 bin TL’ye malolacak Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak Turgutreis arıtma tesisinin inşaatı başladı.

Muğla’nın dünyaya açılan yüzlerinde biri olan ve en gözde turizm merkezi olarak tercih edilen Bodrum ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak olan Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatına başlandı.

200 Bin nüfusa hitap edecek

Bodrum Turgutreis Mahallesinde 2 aşamalı olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi’nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin nüfusa hitap edecek. Proje kapsamında Atık su Arıtma Tesisine ait Deniz Deşarj hattı da inşa edilecek. 113 Milyon 600 bin TL’ye mal olacak tesiste 3 bin 337 metre uzunluğunda deşarj hattı da olacak.

Başkan Gürün: Bodrum’a yakışan bir tesis olacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Bodrum ilçemiz için önemli olan bir yatırımın daha startını verdik. Turgutreis Atıksu Arıtma tesisimiz Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olma özelliğini taşıyor. Turgutreis arıtma tesisimiz 37 bin metreküp kapasiteli, deniz deşarjı ve elde edilen suyun yeşil alanlarda kullanılması özellikleri ile Bodrum’umuza ve Muğla’mıza yakışan bir tesis olacak” dedi.

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