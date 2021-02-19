Bodrumspor'un inancı Tam

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta uzun süre düşme hattında kaldıktan sonra son 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlikle Play-Off hattını yakalayan Bodrumspor, Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde 1'nci Lig hayalleri kurmaya başladı. Takımın dümenine geçtikten sonra 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik elde edip yalnız 1 kez yenilgi yüzü gören Tam yönetiminde müthiş bir çıkışa geçen Bodrumspor, grupta 19'uncu sıradan 4'üncü sıraya tırmandı. Bodrumspor'da attığı 23 golle Türkiye liglerinin bu sezon en skorer ismi olan, 3-1'lik son Tarsus İdman Yurdu galibiyetinde de ağları 2 kez sarsan Ozan Sol'a ise nazar değdi. Maçın son anlarında sakatlanıp gözyaşları içinde sahadan çıkan golcünün durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA)

2021-02-19 13:54:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.