Bodrumspor'un inancı Tam

Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta uzun süre düşme hattında kaldıktan sonra son 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlikle Play-Off hattını yakalayan Bodrumspor, Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde 1'nci Lig hayalleri kurmaya başladı. Takımın dümenine geçtikten sonra 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik elde edip yalnız 1 kez yenilgi yüzü gören Tam yönetiminde müthiş bir çıkışa geçen Bodrumspor, grupta 19'uncu sıradan 4'üncü sıraya tırmandı. Bodrumspor'da attığı 23 golle Türkiye liglerinin bu sezon en skorer ismi olan, 3-1'lik son Tarsus İdman Yurdu galibiyetinde de ağları 2 kez sarsan Ozan Sol'a ise nazar değdi. Maçın son anlarında sakatlanıp gözyaşları içinde sahadan çıkan golcünün durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA)
2021-02-19 13:54:05
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