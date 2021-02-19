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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yediği bitki kökünden zehirlendiği iddia edilen iş adamı hayatını kaybetti

İHA

Yediği bitki kökünden zehirlendiği iddia edilen iş adamı hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş dünyasının tanınan isimlerinden işadamı Sezai Bayhan, iddiaya göre evinin önünden toplayıp yediği bir bitki kökünden zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, iş adamı 4 çocuk babası 79 yaşındaki Sezai Bayhan, iddiaya göre dün Konacık Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde yetiştirdiği bir bitkinin kökünden yedi. Kısa süre sonra fenalaşan Bayhan, hemen hastaneye kaldırıldı. İşadamı Bayhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti. Bayhan’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na otopsiye gönderildi. Bayhan'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Bayburt’a gönderilecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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