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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye’de 500 bin Ada Çayı ve Kekik fidesi dağıtıldı

İHA

Fethiye’de 500 bin Ada Çayı ve Kekik fidesi dağıtıldı

Muğla’nın Fethiye İlçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen 'ItriTıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 500 bin ada çayı ve kekik fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.
İncirköy Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisi'nde düzenlenen törende konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, projeyle ilin tıbbi aromatik bitki zenginliğinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Daha önce Milas Ören'de şimdi de Fethiye'de tarımsal projenin hayata geçirildiğini belirten Tavlı, "Muğla, tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden zengin bir potansiyele sahip, tarımın ve turizmin başkenti. Tarımsal bir projede yapılan 1 liralık maliyet, tarım ve turizmin birlikte olmasından dolayısıyla 100 liralık gelir getiriyor. Muğla'da yerli ve yabancı misafirlerimiz, çiftçilerimizin ürettiği tarımsal ürünlerin tadına varıyor. Tarıma yaptığımız yatırım, ticaret ve turizme de destek oluyor." dedi.
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise turizm kenti olarak anılan Muğla'nın aynı zamanda müthiş bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca 2015'te başlatılan Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 2020'ye kadar yaklaşık 400 bin fide dağıtıldığını dile getiren Saylak, "2021’de Muğla coğrafyasında 1,5 milyon fide dağıtacağız. Proje meyvelerimi yavaş yavaş vermeye başlıyor. Allah nasip ederse 2023'te burada hem endemik bitki müzemizi hem de tarım turizm merkezimi açmak en büyük hedefimiz." diye konuştu.
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da yaşanan pandemi sürecinde köylü, çiftçi, üretici ve tarımsal ürünlerin değerinin daha da iyi anlaşıldığını belirtti.
Ülkenin tıbbi ve aromatik bitki türü açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Gökcan şunları kaydetti:
"Ülkemizde toplam 3 bin 500 endemik bitki türü mevcut. Türkiye genelindeki endemik türlerin ise yüzde 12'si Muğla'da yetişmektedir. Muğla'da endemik 417 tür bulunmaktadır. Muğla tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden çok zengin olup kekik tüm bölgemizde doğal olarak yetişmektedir. Dünyadaki tıbbi aromatik bitki pazarının payı 117 milyar dolardır. Ülkemizin ise pazar payı 1 milyar dolar civarındadır. 2023 hedefimiz ise 5 milyar dolardır."
Konuşmaların ardından fideler vatandaşlara dağıtıldı, protokol üyeleri defneyaprağı çırpan işçileri ziyaret etti. Daha sonra proje kapsamında yetiştirile ada çayı ve kekik bahçelerini ziyaret eden Muğla Valisi Orhan Tavlı ile beraberindekileri bir tarlaya ise kekik dikti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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