Marmaris’te girilmedik cadde kalmayacak

Marmaris İnönü Caddesi ve Yunus Nadi Caddesi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris’in sıkıntılı olan her noktasına neşter vuracağız, girilmedik cadde ve sokak bırakmayacağız” dedi.

Marmaris Belediyesi, ilçenin yol, altyapı ve üstyapı sorunlarına neşter vurmaya devam ediyor. Belediyenin İnönü Caddesi ve Yunus Nadi Caddesi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris’in sıkıntılı olan her noktasına neşter vuracağız, girilmedik cadde ve sokak bırakmayacağız” dedi.

“Büyük projeler gerçekleştirildi”

Yaklaşık iki yıllık dönemde Bağlıiçi, Beldibi Atatürk Caddesi, Camiavlu mevki, Devlet Hastanesi etrafı, İsmet Kamil Öner Caddesi gibi büyük çaplı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Oktay, “Bunun yanı sıra yeni yol açma, asfaltlama, üst yapı yenileme gibi faaliyetlere devam ediyoruz. Hem Marmaris’i daha modern hale getirmek hem de vatandaşlarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek ilçe merkezinde gerekse köylerimizde bir plan çerçevesinde eksikleri gideriyoruz” ifadesini kullandı.

“Vatandaşlardan teşekkür”

İnönü Caddesi’nde başlayan 3 etap çalışmaları inceleyen Oktay daha sonra Yunus Nadi Caddesi’ne geçti. Bu sırada vatandaşlar da Oktay’a teşekkürlerini sundu. Evinin balkonundan seslenen bir vatandaş, “Yollarımız çok kötü durumdaydı. Şimdi çok güzel oluyor. Hepinize çok teşekkür ederiz, ellerinize sağlık” diye konuştu.

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