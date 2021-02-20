Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti

13 şehidin katili işte o alçak!

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Tolgahan KAYLI/DALAMAN, (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu(45), hayatını kaybetti.

Yangın, dün akşam Dalaman ilçesi Ege Mahallesi'ndeki bir evin 3'üncü katında çıktı. Elektirkli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede evi sardı. Evde yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu alevlerin arasında kaldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Gazezoğlu önce Dalaman Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar olduğu tespit edilen Gazezoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Dalaman Tolgahan KAYLI

2021-02-20 08:59:02



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