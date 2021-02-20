Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü Bodrum'da tablo gibi görüntüler oluştu

Bahar ayının müjdecisi olan ilk cemre havaya düştü. Tablo gibi görüntüler oluşan Bodrum’da ise kırlarda papatyalar açtı, çocuklar çiçek topladı.

Baharın gelmesini, havaların ısınmasını simgeleyen cemrelerden ilki havaya düştü. Turizmin gözbebeği olan Bodrum’da ise tablo gibi görüntüler oluşmaya başladı. Bodrum'da 1 haftadır süren soğuk hava ve yağış, yerini ılık bahar havasına bıraktı. İlçede hava sıcaklığı 24 dereceyi buldu, deniz suyu sıcaklığı da 20 dereceye ulaştı. Çimenlerin ve çiçekleri görenler kırlara koştu. Bodrum'un Kızılağaç ve Yalıçiflik kırsal mahallelerinde rengarenk çiçekler açtı.



"Çocuklar çiçek topladı"

Yalıçiflik Mahallesi'nde ise çocuklar rengarenk çiçekler toplayarak kırlarda doyasıya eğlendi. Çiçeklerin içinde koşuşan İrem Adaş havanın çok güzel olduğunu, arkadaşı ile birlikte çiçek toplayıp birazcık nefes almak için dışarı çıktıklarını söyledi.

Turizmci İlker Adaş ise Bodrum’da zor bir kış geçtiğini belirterek, “Hem pandemi koşullarına istinaden, hem de bu seneye özgü biraz sert geçen kış koşullarına istinaden tekrar böyle güzel havalara kavuşmamız yeni sezona dair umutlarımızı biraz daha arttırdı. İnşallah pandemi koşulları da ülke olarak bertaraf edebilirsek turizm adına sevindirici gelişmeler olabilir. Şu ana kadar olan emareler bu yönde. Başarılı bir sezon geçireceğimize işaret ediyor. Bizde umudumuzu koruyoruz. Cemrenin havaya düşmesi de İlkbaharın yavaş yavaş gelmeye başlaması da, doğada başlayan canlılık İnşallah sektörümüzdeki canlılıkla devam eder. Yeni sezona dair umutlarımız havaların düzelmesiyle artmaya başladı. Biz de açık olan tesisimizde sezona hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz sezonunu iyi bir şekilde geçirip, misafirlerimizi mutlu bir şekilde ağırlamak istiyoruz" dedi.

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