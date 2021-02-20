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Yalıkavakspor Antrenörü Kıvanç Özcan: Hedefimiz yarı final

DHA

Yalıkavakspor Antrenörü Kıvanç Özcan: Hedefimiz yarı final


BODRUM, (DHA) Hentbol EHF Avrupa Kupası Çeyrek Finali'nde İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria ile yarın saat 16.00 Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda karşılaşacak olan Yalıkavak Spor Kulübü'nde Başantrenör Kıvanç Özcan, oyuncularından galibiyet için söz aldığını ifade etti .Özcan, "İlk hedefimiz çeyrek finale kalmaktı. Bunu da başardık. Şimdi önümüzde 60 dakikalık bir maç var. Bu maçı kazanarak ilk senemizde Avrupa arenasında yarı final oynamak istiyoruz. Bodrum halkı, yöneticilerimiz bize gerekli desteği sonuna kadar veriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.
Kıvanç Özcan, İspanyol ekibin tecrübeli bir takım olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Rocasa Gran Canaria, Avrupa'da çok tecrübeli bir ekip. Daha önce Türk takımları ile karşılaştı ve Türk takımlarını elediler. Biz Yalıkavak olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Söylediğim gibi ilk 8 hedefimiz idi. Bunu başardık. Şimdi yarın oynayacağımız müsabaka var. Tek maç üzerinden kazanıp yarı finale yükselen ekip olmak istiyoruz. Oyuncularıma inanıyorum."DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM
2021-02-20 14:53:18

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