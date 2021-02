Büyükşehir’den Bodrum’a tarihi yatırım Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum’a 748 Milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün de katıldığı CHP’li Belediye Başkanları toplantısında Bodrum’a Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Bodrum’da bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın değiştiğine dikkat çekerek, “Bölgemizi ilgilendiren konularda bilgi almak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla toplanıyoruz. Özellikle bölgemiz büyük bir değişim içerisinde. Muğla değişiyor. O yüzden sık sık bir araya gelerek bu değişimi birlikte yürütmek durumundayız. Ortak bir dil oluşturuyoruz. Amacımız bu topraklar da sosyal belediyecilik anlayışı ile daha iyi hizmet üretmek. Büyükşehir Belediye başkanımıza da Bodrum’a ve Muğla’ya kazandırdığı yatırımlar için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, burada bulunan belediye başkanlarının Muğla nüfusunun yüzde 72’sine hizmet ettiğini belirtti. Muğla’da bütün belediye başkanları ile her türlü bilgi alışverişinde bulunduklarını dile getiren Başkan Gürün, “Buradaki 6 belediyemiz dışında diğer belediye başkanlarımız ile de yakın ilişki içerisindeyiz. Onlarla da her türlü bilgi alıverişleri yapıyor ve ihtiyaçlarını gideriyoruz” şeklinde konuştu.

Gürün, “Muğla’ya 950 Milyon TL yatırım yapıyoruz”

13 İlçede yatırımlarının sürdüğünü dile getiren Başkan Gürün, şunları söyledi;

“İl genelinde 950 Milyon 652 bin liralık yatırım yapıyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Şimdiye kadar Muğla’nın görmediği bir rakam. Muğla’ya yapılan yatırımlara baktığımızda en fazla yatırımı yapan kuruluş Muğla Büyükşehir Belediyesi. 950 Milyonun 750 Milyonu, alt yapı 250 Milyonu üst yapı olarak değerlendiriyoruz”

Gürün, “Bodrum’a 748 Milyon TL yatırım yapılmış olacak”

Bodrum’a yapılan yatırımları tek tek sıralayan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, “Bodrum’un 10 yıllardır bekleyen sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz. Yaptığımız alt yapı yatırımları ile Bodrum’u çok iyi bir alt yapıya kavuşturmuş olacağız. Hepimizin gayesi Muğlalıyı hizmet ettiğimiz bölgede yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak. Turgutreis kanalisazyon inşaat çalışması devam ediyor. Yüzde 35 seviyesine gelindi. Bunun maliyeti 160 Milyon TL. Özellikle Bodrum’un alt yapısını değerlendirdiğimizde geçen 5 yılda hazırlığını yaptığımız ve şuanda kullanabildiğimiz dünya bankası kredisi bulunuyor. Dünya Bankasından 83,5 Milyon Euro kredi aldık. Fethiye’den Bodrum’a kadar yaptığımız bu alt yapıları bu krediyle hayata geçiyoruz. Turgutreis atıksu arıtma tesisi ve derin deşarj inşaatı toplam bedel olarak 120 Milyon. Onunda temel atma törenini yakında atacağız. Buradaki tesisin kapasitesi 37 bin metreküp gün ve gelecek 20 yılı içine alan bir tesis yapıyoruz. Gümbet ve gümüşlük revizyonu yapılacak. Tahmini yapım bedeli 70 Milyon TL. İhale değerlendirme raporu iller bankasına gönderildi. Oradan onay geldiği anda burada da çalışmalarımıza başlamış olacağız. Hep birlikte olduğumuz Torba, Yalı, Çiftlik ve Kızılağaç kanalizasyon şebekesi ve arıtma ile ilgili konu turizm bakanlığımız ile yaptığımız protokol ile atıksu ile gerim ödemesi yapılan yap işlet devret modeli yapılmıştır. Turizm bakanlığımız inşaata başladı. Bakanımıza bu konuda gösterdiği katkı ve ilgili için teşekkür ederim. Bu bölgeler turizm bölgeleridir. Bu tür turizm bölgelerinde alt yapılarının turizm bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini söylüyoruz. Alt yapı yatırımlarının toplamı 650 Milyon diğer yatırımlar 98 Milyon TL bodrum otogarı bitti. Yerlerin ihalesine çıkıldı. Oldukça yüksek bir müracaat var. O ihaleler bittikten sonra otogar aktif hale gelmiş olacak. Bunlarda yaz sezonu başlangıcına kadar bütün sistem oturmuş olacak. Bodruma toplam olarak 748 Milyon TL yatırım yapılmış olacak. Geriye dönük baktığınızda bir dönemde 2 dönemde yapılan yatırımlara baktığınız bodrumun bu zamana kadar aldığı en büyük yatırımdır. Bu rakam bir rekordur.” diye konuştu.

Gürün, “Yüzde 46’yı hitap eden alt yapı yüzde 91’e çıkmış olacak”

Alt yapı çalışmalarının bitmesini Ahmet Aras ile birlikte heyecanla ve merakla beklediklerini dile getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “ Şuanda Bodrum nüfusunun yüzde 46’sı atıksu alt yapısından faydalanıyor ancak alt yapı çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte bu rakam yüzde 91’e çıkmış olacak. Bu oldukça önemli ve Bodrum’a yakışan, ihtiyaç duyulan bir yatırım. Bodrum Atıksu Arıtma kapasitesi, 42 bin 800 metreküp gün iken 139 bin 600’e çıkacak. Sadece Gündoğan Göltürkbükü tarafından eksiğimiz kalıyor. Orayı turizm bakanlığımıza aktardık. Ancak alınmış bir karar yok. Ayrıca burada yapılan arıtma tesislerinden çıkan deşarj suyu yeşil alanlarda kullanılabilecek nitelikte olacak. Dolayısı ile suyu çok tasarruflu kullanmış olacağız. Yeni döşenecek olan ishale hatları ile bu arıtmalardan çıkan su direk olarak denize verilmeyecek. Arzu edenler ulaşabildiğimiz bölgelerde oteller, villalar ve belediyemizin yeşil alanları bununla sulanma imkanı olacak. Geri dönüşünü bu şekilde sağlamış olacağız” İfadelerini kullandı.

Gürün, “MUSKİ’nin kusurlu olmadığı resmen hukuken tespit edilmiş durumda”

DSİ içme suyu hatları ile ilgili açıklamalarını “maalesef yeniden paylaşmak istiyorum” diyerek paylaşan Gürün, “ Hiç bir kurumla kavga etmek, tartışmak suçu ona yüklemek gibi bir derdim yok. Ben sadece mahkeme tarafından da tespit edilen durumu sizlerle paylaşıyorum. Dolayısı ile çözecek, çözmesi gereken kurumun DSİ olduğunu mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve çözümün noktasını da görmemiz gerekiyor. Benim derdim Bodrum’un suyu. Dolayısıyla şuana kadar ishale hatlarında 2 binin üzerinde patlak oldu. Bu olağan dışı bir şey. Patlağın nedeni belli. Bu hukukun de çeşitli raporlarla da tespit edilmiş durumda. Mahkeme bilirkişi raporu patlamalarda MUSKİ’nin kusurlu olmadığını resmen hukuken tespit etmiş durumda. Hata projelendirme ve yapı denetim süreçlerinde DSİ imalatlarının usulüne göre yapılmaması yüklenicin kusuru olduğu resmen tespit edilmiş durumda.” dedi.

Gürün, “Ben defolu malın parasını ödersem bu kamu zararıdır.”

DSİ hatlarının yeniden Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması hukukun imkan sağlamadığına dikkat çeken Başkan Gürün, “Zamanında Bodrum Belediyeler birliği tarafından işletme devri alınmış ama tesis alınmamıştı. Biz teslim almadık, hala daha almadık. Ancak işletme devri alındığı için biz işletmeciliğini yapmak zorundayız. Her patlağa büyükşehir gittiği için sanki büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda ve “bunun kusuru neden düzeltmiyor” deniliyor. Orada ödenmesi gereken ve bir kısmı devam eden borç ödemeleri var. Bu alacaklarımdan vazgeçtim derse biz her şeyi yapmak için hemen başlarız. Ama ben defolu malın parasını ödersem kamu zararıdır. Ben vatandaşımızı anlıyorum “kim çözerse çözsün” diyor ama ben hem özürlü hattın parasını ödeyeyim hem de büyükşehir belediyesi olarak tekrar yatırım yapma imkanım hukuken yok. Buna müdahil olamam çünkü kamu zararı. Biz bunun Cumhurbaşkanlığı makamında da 5 dakika konuşmanın önemli kısmını buna ayırdık. Şuanda halen sistemde arıza yapan 53.27 kilometre CTP, 49.7 kilometre HDP boru bulunuyor. Bu arızaların Muğla’ya yaşattığı kayıp 41 milyon 24 Bin TL. Su kaybı ise 5.32 Milyon metreküp su kaybedildi. Keşke çözüm sadece bizim elimizde olsa. Alt yapıda yaptığımız mücadeleyi onun içinde yapar kredi bulur yapardık.” dedi.

Gürün, “1 Milyon statüsüne girdik”

İl genelinde yatırımlara devam edeceklerini belirten Başkan Gürün, “Bodrum Belediyesi şuanda 3 katı nüfusa hitap ediyor. Ama aldığı ödenek 3’de 1’i. Hastane yatak sayısı kışlık nüfusa göre. Gerçek nüfus ile resmi nüfus arasında fark var. Çok şükür 1 milyonu aştık. 1 milyon üstü statüye girdik. Devlet daireleri kurumlar yeniden düzenleme için bir tık yukarı çıkmış olduk. Kışlık nüfusumuz 2 milyon. Bodrum’u çok fazla ilgilendiren bir konu. Birilerinin kulağına kar suyu kaçırmalıyız. Basın mensupları STK’lar iyi niyetli olursa birçok konuyu bugün çözemesek de yarın çözeceğiz. Yeter ki kavgaları bırakalım toplum adına kol kola hareket edelim” İfadelerini kullandı.

