Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hafta sonu uygulamasını ihlal eden 56 kişiye ceza uygulandı.

Bodrum'da polis ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerine devam etti. İlçe genelindeki denetimlerde, sokağa çıkan vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi. Kısıtlamayı ihlal eden 56 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-02-20 17:55:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.