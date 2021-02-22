Muğlaspor umut tüketti

MUĞLA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde 68 Aksaray Belediyespor'a da 4-0 yenilen düşme hattında son sıradaki Muğlaspor, kurtuluş şansını mucizelere bıraktı. Ligde sezon boyunca 21 maçta tek galibiyet alabilen, 31 Ekim'teki Modafen sınavından beri 3 puanı bir arada göremeyen 10 puanlı Muğlaspor, son 11 haftaya 2 maç fazlasıyla kurtuluş hattının 12 puan gerisinde girdi. Muğlaspor, perşembe günü 2 maç eksiğiyle düşme hattının tek basamak üzerindeki 22 puanlı Bergama Belediyespor'a da deplasmanda yenildiği takdirde büyük oranda havlu atacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)
2021-02-22 12:23:57
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