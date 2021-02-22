Marmaris'te uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 4 ay süren çalışmalar kapsamında, 7 ayrı adrese yapılan operasyon ile yakalanan uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 4 ay süren çalışmalar sonucunda kapmasında Cuma günü eş zamanlı operasyonda İçmeler, Armutalan, Beldibi, Kapalıçarşı, Tepe Mahallelerinde olmak üzere 7 farklı adrese düzenlenen baskında S.K, M.K, U.E, M.A, R.B,A.Ö isimli şahıslar yakalandı. 1 adet otomatik av tüfeği, 0.33 gram esrar, 7.08 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı , 1 adet kurusıkı tabanca ve fişekleri,1.24 gram tütünle karışık esrar , 2 adet hassas terazi ele geçirilen operasyonun şüphelileri Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda yakalanan ve hakim karşısına çıkarılan S.A adlı zanlının daha önceden cezaevi firarisi olduğu ve cezaevine gönderildiği, bugün hakim karşısına çıkarılan 5 kişinin ise adliyede işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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