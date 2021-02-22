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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Menteşe pazaryeri yol yenileme çalışmasında sona gelindi

İHA

Menteşe pazaryeri yol yenileme çalışmasında sona gelindi

Menteşe Belediyesi, Perşembe Pazarı çatısı iyileştirme projesi kapsamında 92 taşıyıcı kolonun yenilenmesinin ardından, zemine yönelik çalışmalara başladı. Yaya ve araç ulaşımının sağlandığı pazaryeri yolu Menteşe Belediyesi tarafından yenileniyor.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş zemin yenileme çalışmalarına yönelik açıklama yaptı. Başkan Gümüş; “Geçtiğimiz günlerde taşıyıcı kolon sistemini yenilediğimiz Perşembe Pazarında zemin yenileme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda yenileme çalışmalarına sirkülasyonun yoğun olduğu yaya ve araç trafiğine açık olan yoldan başladık. Ekiplerimiz, pazaryerinin ana arterini oluşturan yolda kaldırım karo kaplama ve yol gövdesi kilit parke kaplama çalışmalarını tamamladı. Pazar içindeki yolların yenileme çalışmaları devam ediyor. Zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından uzay çatıyı da yenileyeceğiz. Çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte Pazaryerimiz daha çağdaş ve güvenli bir görünüme kavuşacak. Üreticilerimiz daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda ürünlerini satabilecek, vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecekler.” dedi.
Taşıyıcı kolon sistemi yenilenmişti
Bölgenin en büyük üç pazarından birisi olan Perşembe Pazarı uzay çatı iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılan rutin kontroller sonucu mevcut taşıyıcı kolon sisteminde yıpranmalar tespit edilmişti. Pazaryerinde herhangi bir sorun ya da olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmek adına açık kesit taşıyıcı sistem elemanları kullanarak, taşıyıcı kolon sistemini tamamen yenilenmişti.

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