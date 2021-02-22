Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Covid-19 aşısını yaptırdı

Muğla’nın Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Covid19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Kaymakam Aksoy’un aşısı 1 Nolu Aile Sağlık Merkezinde İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce eşliğinde uygulandı.

Marmaris'te pandemi ile mücadele kapsamında yoğun çalışmalar yürüten Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy aşısı uygulandıktan sonra "Tüm vatandaşlarımız sistem üzerinden sürekli kontrol ederek aşı randevularını alsınlar. Ülkemizde aşının yapılmaya başlaması ile mayın tarlasının sonu görünmeye başladı. Bizlerde vatandaşlar olarak kurallara uymaya devam etmeliyiz ki hastalık tamamen kontrol altına alınarak bitsin. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığımızın açıklamasına göre bundan sonra il pandemi kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda nerede hangi tedbirlerin üzerine düşeceğimizi, hangi tedbirlerin rahatlatıp, kaldırılacağı ya da yeni tedbirler belirlenecek. Marmaris’imizde turizm sezonunun başlamasına çok az kaldı. Önce kamu sağlığımız için sonra da esnaflarımızın, çalışanlarımızın bütün iş kollarının verimli ve kazançlı geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızın bu zaman diliminde daha da dikkatli olması, tedbiri elden bırakmaması ve en üst seviyede dikkat göstermesi gerekmektedir" diye konuştu.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce ''182'den ve MHRS üzerinden sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak Covid19 aşılarını hastanede ve aile hekimlerinde yaptırılabilirler. 85 yaş üzeri vatandaşlarımıza ilçe sağlık müdürlüğümüzün evde mobil aşılama birimleri hizmet vermektedir" dedi.

Aşı uygulandıktan sonra 15 dakika Sağlık Merkezinde kalan ve ikinci doz randevusunu alan Kaymakam Aksoy, görevli sağlık personeli ve doktorlar ile sohbet ettikten sonra herhangi bir reaksiyon oluşmadığı için merkezden ayrıldı.



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