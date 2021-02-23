Semra Aysal'ın Kelebekler Vadisi'ndeki son görüntüleri ortaya çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil için gelen ve Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle birlikte ölen kadının vadide çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Semra Aysal ve Hakan Aysal aşağıya inerken görüntüleri çeken kişinin "Bu adam ya kadını atacak ya da kadın adamı" diyor.

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hakan Aysal'ın hayatını kaybeden eşi Semra Aysal üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıkınca savcılık yakalama kararı çıkarttı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen davada Hakan Aysal hakkında "kasten öldürme", “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme”, “tasarlayarak öldürme”, “eşi kasten öldürme”, “gebe olduğu bilenen kadını öldürme” suçlarından iddianame hazırlandı.



Son görüntüleri ortaya çıktı

Semra Aysal'ın hayatını kaybettiği Kelebekler Vadisi'nde eşi Hakan Aysal ile birlikte manzaraya inerken ki görüntüleri ortaya çıktı. Aynı tarihte o bölgede olan bir ailenin Aysal çifti inerken çektiği görüntülerde, "Bu adam ya kadını atacak, ya da kadın adamı atacak" dediği görülüyor.

Cep telefonuyla görüntüyü çekim yapan kişinin ağabey Naim Yolcu'yu televizyonda gördükten sonra kendisine ulaşarak teslim ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu, "Olay anında orada olan da varmış. Aralarından bize tanıklık etmek için ulaşanlar oldu" dedi. Olayı gören başka kişilerin de olduğunu dile getiren ağabey Aysal, "Daha sonraki yaşantısında ev kiraladığı ve eve başka kişiler ile girip çıktığı öğrenilince evden çıkarıldığı şeklinde yorumlar yapılmış. Bu yorumu yazan kişiye ulaşmaya çalıştık, fakat ulaşamadık. Bu konu ile alakalı elinde fotoğraf veya bilgisi olan varsa da bize ulaşmalarını rica ediyorum. Zaten sosyal medyada da gözüküyor. İsmimiz ve soy ismimiz belli. Bize ulaşırlarsa memnun oluruz" dedi.

Hakan Aysal'ın eşinin ölümünden yaklaşık 1 ay sonra çeşitli tatillere çıktığını ve bu durumdan şüphelendiklerini ifade eden Naim Yolcu, "Ferdi kaza sigortasıyla ilgili bir ödeme yapılmadığı tarafımıza bildirildi. Daha önceden çekilen 119 bin TL anaparanın ferdi kaza sigorta parasını kendisi yatırmadı. O paralarla da geçen gün haberlerde gördüğümüze göre bayağı gezmiş. En güzel turistik yerlere giderek en güzel otellerde kalmış. 2,5 yıldır sessizce adaletin tecelli etmesini bekledik. Şu anda da bu konu ülkemizde duyulduktan sonra da herkes bizi arayarak desteklerini sunuyorlar. Biz yine adaletin tecelli etmesini bekleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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