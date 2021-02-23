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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osman Gürün, “Fethiye'nin yaşam kalitesini yükselteceğiz”

İHA

Osman Gürün, “Fethiye'nin yaşam kalitesini yükselteceğiz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Aldığımız Fethiye ile dönemimizin sonunda getirdiğimiz Fethiye arasında hizmetlerimizle fark oluşturacağız. Bu güzel beldemizi daha yaşanır bir halde getirmeye çalışacağız” dedi.
“Turizm merkezinde alt yapı olmaması yakışmayan bir durumdu”
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Fethiye’de ciddi alt yapı sorunları vardı. Fethiye Atık Su Arıtma Tesisinin temel atma törenini bugün hep birlikte yapacağız. Yine Ölüdeniz’de yılların sorunu olan kanalizasyonla ilgili ciddi problemlerimiz sıkıntılarımız vardı. Turizmin merkezi olan bir yerde alt yapının olmaması yakışmayan bir durumdu. Sezona yetişmesi için tüm ekipler var gücü ile çalışıyor. Bölgemizde yapılan bu büyük yatırımlara öncülük eden sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Çok güzel hizmetler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bizim amacımız Fethiye’nin geleceğini hazırlamak. Tüm vatandaşlarımıza eşit bir şekilde hizmet götürmek için mücadele ediyoruz. Bu süreçte Fethiye Belediyesi’ne desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e teşekkür ediyorum”
“Atık su tesisinin kapasitesi 2 katına çıkıyor”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, “El ele Fethiye’nin uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgili birlikte çaba sarf ediyoruz ve gereğini yapıyoruz. Kültür Bakanlığımızın desteği bizlerin de katkısıyla Belceğiz’de arıtma tesisi yapmıştık. Önemli bir turizm alanımız olan bu bölgenin korunması gerekiyordu. Yine Belceğiz bölgesine içme suyu deposu yapıldı. Ovacık bölgesinde çok önemli turistlik merkezlerimiz var. Ama orada kanalizasyon yoktu. Kanalizasyonu Fethiye’deki arıtmaya getirmek doğruydu. Belceğiz’in korunması ve orada bir deniz kirliliği olmaması gerekiyordu. Öncelikle ihalemizi isale hattı üzerinden yaptık. Projelerimizin onaylanmasıyla şimdi de arıtmanın ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Temel atma töreni yapacağız. Bu çalışma ile Fethiye Atık Su Arıtma Tesisinin kapasitesi iki misline çıkacak. Arıtmadan elde ettiğimiz suyun kullanılmasıyla ilgili de hassasiyetimiz var. Bu suyun yeşil alanda kullanması standardında bir arıtma yapacağız" dedi.
“Dönem sonunda fark olacak”
Başkan Gürün, "Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca’nın arkadaşlarıyla birlikte sunduğu, sunacağı hizmetleri biliyorum. Barış, sevgi içinde kavga gürültü yapmadan elimizdeki imkanların kuruşunu hesap ederek, halkın hizmetine sunmak ve halkın yaşam kalitesini yükseltmek, belediye olarak görevimiz budur. Aldığımız Fethiye ile dönemimizin sonunda getirdiğimiz Fethiye arasında hizmetlerimizle fark oluşturacağız. Bu güzel beldemizi daha yaşanır bir halde getirmeye çalışacağız” dedi.

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