Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 86'ncı yıldönümü törenle kutlandı



Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 86'ncı yıldönümü törenle kutlandı.

Marmaris Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 86'ncı yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ile gaziler, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla devam etti.

Törende konuşan Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi Müdürü Işıl Tongaz, Atatürk'ün ilk olarak 30 Ocak 1933 tarihinde vapurla Marmaris'e geldiğini, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle fazla kalamadığını söyledi. İkinci ziyaretini ise 23 Şubat 1935'te yaptığını ifade eden Tongaz, Atatürk'ün doktorlarının tavsiyesiyle karaya inmediğini ve konuklarını 'Gülcemal' adlı Ege Vapuru'nda ağırladığını anlattı.

Daha sonra Atatürk'ün ilçeyi ziyarette kullandığı Ege Vapuru'nu temsilen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı Atatürk resmi ve Türk bayraklarıyla donatılmış yelkenli, arkasında çok sayıda tekne ile geçiş yaptı. Atatürk maketi ve Türk Bayrağı'nın asıldığı yelkenliyi, geçişi sırasında katılımcılar alkışlarla selamladı. Tören, katılımcıların Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-02-23 16:38:34



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