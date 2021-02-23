Marmaris Ticaret Odası Dijital Turizm Fuarında Marmaris’i temsil edecek

Marmaris Ticaret Odası 14. Türkiye İzmir Dijital Fuarına katılarak Marmaris ve yöresinde bulunan turizmcilerin tanıtımını yapacak.

2527 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nda Marmaris Ticaret Odası (MTO)standında Marmaris ilçesi turizm çeşitliliği ve turizm işletmelerine yer verilecek. 3 gün sürecek fuar süresince standı ziyaret edecek herkes, fuara katılan firmalar ile iletişim kurup, görüşme yapabilecek.

Pandemi sebebiyle yüz yüze yapılan tüm etkinliklere ara verilmesinin ardından, turizm fuarları da bu yıl dijital ortamda düzenlenmeye başladı. Tatil trendlerinin değişmesi ve insanların online müracaat yapmaya daha çok önem vermesi ile birlikte dijital fuarlar da önem kazanmaya başladı. Fuar standında üye işletmelerinin tanıtım broşürlerine de yer verecek olan Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ’’Oda olarak ilk kez bir dijital fuara katıldıklarını, ancak önümüzdeki dönemde yurt dışında düzenlenecek online turizm fuarlarına katılmak için önemli bir tecrübe edinileceğini’’ ifade etti.



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