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Fethiye’de 55 milyonluk yatırımın temeli atıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye İlçesi'ne yapılacak 55 milyon TL’ye malolacak 2. etap Fethiye Atık Su Arıtma Tesisinin temeli atıldı.

İHA

Fethiye’de 55 milyonluk yatırımın temeli atıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye İlçesi'ne yapılacak 55 milyon TL’ye malolacak 2. etap Fethiye Atık Su Arıtma Tesisinin temeli atıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye İlçesi'ne yapılacak olan 2. etap Fethiye Atık Su Arıtma Tesisinin temeli atıldı. 250 bin nüfusa göre yapılacak olan tesisin temel atma töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’da en büyük yatırımcı kurumun Muğla Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi.
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en gözde turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’nın Fethiye ilçesine Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fethiye’de bulunan Atık Su Arıtma tesisinin kapasitesini 2 katına çıkartıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye Arıtma Tesisi 2. Etap kapasite artışının temeli atıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde düzenlenen temel atma törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve diğer katılımcılar yer aldı.
Fethiye’nin 20 yıllık arıtma ihtiyacı karşılanacak
Hali hazırda işletilmekte olan 25.000 m3/gün kapasiteli Atık su Arıtma Tesisi tamamlandığında 50.000 m3/gün kapasiteye ulaşacak. 125 bin nüfus kapasitesine sahip olan tesis 250 bin kişilik nüfusa göre planlandı.
Tesisteki kapasite artışı ile Fethiye’nin önümüzdeki en az 20 yıllık Arıtma ihtiyacı karşılanmış olacak. Tesis 55 Milyon liraya mal olacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin yapımına devam ettiği HisarönüOvacık kanalizasyon hattı da bu tesise bağlanacak. Mevcut tesisteki Elektro Mekanik Sistemlerinde yenileme ve iyileştirme işlemleri ile Fethiye AAT’nin çıkış suyu kalitesini de arttırarak yeşil alanlarda kullanılır kaliteye çıkarılacak.
Alim Karaca: “Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi kol kola yürüyor”
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Bizler belediye başkanı olmadan önce 5 yıl boyunca Fethiye’nin ve Seydikemer’in geleceğini konuştuk. Bu bölgenin geleceğini hazırlamak üzere Muğla Büyükşehir belediyesine gittik. Başkanımızla projeleri hayata geçerdik. Seydikemer’de Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı başkanımla yaptık. Bu gün bölgemizde Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını yapıyoruz. Büyük bir yatırımın temelini birlikte atıyoruz. Herkese eşit hizmet götürüyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyesi uyum içerisinde çalışıyoruz. Bizlere verdikleri destekten dolayı Osman Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.
En büyük yatırımcı kuruluş Büyükşehir Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Resmi gazetede yayınlandı ve Muğla’da en büyük yatırımcı kuruluş Muğla Büyükşehir Belediyesi. İl genelinde 950 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Bodrum’dan Fethiye’ye kadar 13 ilçemiz arasında ayırım yapmadan hizmet götürüyoruz” dedi.
Başkan Gürün: “Alt ve üst yapıları ile örnek bir şehir için çalışıyoruz”
Fethiye 2’inci etap Atıksu Arıtma tesisinin temel atma töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Büyükşehir Belediyesi olarak güzel Fethiye’mize verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alt ve üst yapılardan, sosyal tesislere güzel Fethiye’mize değer katan hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Devam eden Hisarönü Ovacık kanalizasyon çalışmaları, bugün temelini attığımız arıtma kapasite artışı ve hizmete açtığımız Ölüdeniz arıtma tesisi ile altyapıda büyük mesafe kat ettik. Temelini attığımız ve 55 Milyona mal olacak kapasite artışı ile Fethiye’mizin 20 yıllık nüfus artışına hitap edecek modern bir tesisi ilçemize kazandırmış olacağız. Hisarönü Ovacık Kanalizasyon şebeke sistemi de buraya bağlanacak.
HisarönüOvacık kanalizasyon hattının 60 kilometresi tamamlandı
HisarönüOvacık kanalizasyon hattının 60 kilometresinin tamamlandığını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün,“ Fethiye’mizin kanalizasyon sorununu da ortadan kaldırıyoruz. 121 kilometre uzunluğunda ki HisarönüOvacık kanalizasyon hattının 60 kilometresini tamamlandı. Bunun yanı sıra 880 adet muayene ve 354 adet parsel baca yapımı gerçekleşti. Kanalizasyon hattı 70 milyon liraya mal olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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