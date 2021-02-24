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Başkan Gümüş, mahalle toplantılarına başladı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kırsal mahallelere yönelik mahalle toplantılarına Gülağzı ve Doğan Mahallesiyle başladı.

İHA

Başkan Gümüş, mahalle toplantılarına başladı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kırsal mahallelere yönelik mahalle toplantılarına Gülağzı ve Doğan Mahallesiyle başladı.

Pandemi sürecindeki kısıtlamalara rağmen belediyecilik hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama sürecinin başlamasıyla, kırsal mahalle toplantılarıyla vatandaşlarla bir araya geleceklerini açıkladı.
Başkan Gümüş; “Mahallelerimizi seçimden önce nasıl ziyaret ettiysek seçimden sonrada ziyaret ederek onlarla birlikte olmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Belediyenin imkânları dâhilinde gelen tüm talepleri elimizden geldiği ölçüde yerine getirmeye çalışıyoruz. Vaka sayılarında yaşanan düşüşle birlikte kısıtlama ve önlemler çerçevesinde her hafta farklı mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, yöre insanımızın yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, istek ve beklentilerini kayıt altına alarak, imkânlarımız çerçevesinde çözüm getirmek istiyoruz. Bu kapsamda muhtarlarımızın da katılacağı mahalle toplantılarına başlıyoruz.” diye konuştu.
Mahalle toplantılarına Gülağzı ve Doğan Mahallelerinden başladıklarını belirten Başkan Gümüş, muhtarlarla birlikte mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinlediklerini, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan düzenlemesi konusunda vatandaşları bilgilendirdiklerini belirtti.
Başkan Gümüş, Gülağzı ve Doğan Mahallelerinde yaptığı toplantılarında,“5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen ek 3. madde ile mahalleler, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek. Mahallenin şehre yakınlığına, arsa değerlerine, yöre halkının geçimini ne ile karşıladığına, yöreye imar planı gelmiş mi? gibi kriterlere bakılıyor. Bu kriterler doğrultusunda yapılacak değerlendirmeler ile mahallelerimiz kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek. Biz Menteşe Belediyesi olarak ilçemize bağlı mahallerimizde kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan çalışmasını yaptık. Yapılan tespit ve çalışmalar Menteşe Belediye Meclisinde onaylandıktan sonra, Büyükşehir Belediye Meclisine sunulacak. Büyükşehir Belediye Meclisinden alınacak karar ile tespiti yapılan mahalleler, herhangi bir müracaata gerek duyulmaksızın, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek. Bu anlamda, sizlerin veya muhtarlarımızın herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok. Tüm süreç titizlikle kanun hükmü gereği Menteşe Belediye Meclisi tarafından yürütülüyor” dedi.
Ziyaretinde mahallelerde devam etmekte olan imar, altyapı ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gümüş, planlı projeler konusunda mahalle sakinlerini bilgilendirirken, vatandaşlardan gelen taleplerin de en kısa zamanda değerlendirileceğini belirtti.
Başkan Gümüş, kırsala yönelik günlük rutin belediyecilik hizmetlerinin devam ettiğini, mahalle toplantılarıyla vatandaşın sorunlarını çözeceklerini sözlerine ekledi.

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