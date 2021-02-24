Muğla’da bir yılda 1 milyon 847 bin m2 alana yapı ruhsatı verildi Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 yılında Muğla’da yapı ruhsatı verilen alan miktarı 1 milyon 847 bin 476 m2.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı OcakAralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da

2020 yılında yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 847 bin 476 m oldu.

2020 yılı OcakAralık döneminde Muğla ilinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 847 bin 476 m olurken, yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 4 milyar 022 milyon 012 bin 020 TL oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 4 bin 825, daire sayısı ise 11 bin 461 olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 1 milyon 204 107 m, konut dışı kullanım alanı 487 bin 045 m, ortak kullanım alanı ise 156 bin 324 m oldu.

2020 yılı OcakAralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 089 bin 570 m olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 2 milyar 399 milyon 095 bin 915 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 2 bin 747, daire sayısı 7 bin 453 olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 767 bin 709 m, konut dışı kullanım alanı 220 bin 778 m, ortak kullanım alanı 101 bin 083 m oldu.

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