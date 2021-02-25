Filyasyon ekibinin şoförü uyuşturucu satarken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filyasyon ekibinin şoförü uyuşturucu satarken yakalandı

İHA

Filyasyon ekibinin şoförü uyuşturucu satarken yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde filyasyon ekibinde geçici araç şoförlüğü yapan şahıs uyuşturucu satışı yaparken yakalandı.
Marmaris Narkotik Suçlar Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen G.H.G. isimli şüpheliyi takibe aldı.
Dosya savcılığından alınan arama kararı sonrası G.H.G isimli şahıs gece saatlerinde yapılan operasyon ile yakalandı. Yapılan üst aramasında 3 parça halinde 50 Gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli G.H.G çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Çevrimiçi derste gürültü yaptın' diyerek, öğretmen ile ailesine muştayla saldırdılar
YEREL HABERLER 'Çevrimiçi derste gürültü yaptın' diyerek, öğretmen ...
Başkan Tokat, Milas Belediyesindeki yolsuzluk şikayetlerinin bir yıldır incelendiğini söyledi
YEREL HABERLER Başkan Tokat, Milas Belediyesindeki yolsuzluk ...
TFF 3.Lig: Fethiyespor:1- Büyükçekmece Tepecikspor:1
YEREL HABERLER TFF 3.Lig: Fethiyespor:1- Büyükçekmece Tepecikspor:1
Fethiyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
YEREL HABERLER Fethiyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Başkan Gürün, Milas muhtarları ile bir araya geldi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas muhtarları ile bir araya geldi.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, Milas muhtarları ile bir araya ...
Çökertmeye 3 km içme suyu hattı döşendi Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü Milas’ın Çökertme Mahallesi’nde 3 bin 100 metrelik yeni içme suyu hattı çalışmalarını tamamladı.
YEREL HABERLER Çökertmeye 3 km içme suyu hattı döşendi Muğla ...
Muğla kaba boşanmalarda Türkiye 3’üncüsü Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2020 yılı evlenme-boşanma rakamlarına göre, Muğla’da 2020 yılında bir önceki yıla oranla evlenme oranı düştü.
YEREL HABERLER Muğla kaba boşanmalarda Türkiye 3’üncüsü Türkiye ...
Milas'ta öğretmen ve ailesine yapılan saldırı kınandı
YEREL HABERLER Milas'ta öğretmen ve ailesine yapılan saldırı kınandı
Çöpten değil denizden çıktı Denizden çıkan şok etti
YEREL HABERLER Çöpten değil denizden çıktı Denizden çıkan şok etti
Bodrumspor'dan müthiş atak
YEREL HABERLER Bodrumspor'dan müthiş atak
Fethiye’de tarihi eser operasyonu 2 bin 551 tarihi sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Fethiye’de tarihi eser operasyonu 2 bin 551 tarihi ...
Marmaris’te deniz 1,5 metre çekildi
YEREL HABERLER Marmaris’te deniz 1,5 metre çekildi
Milas'ta zeytin ağaçlarının bakımı yapıldı
YEREL HABERLER Milas'ta zeytin ağaçlarının bakımı yapıldı
Marmaris' te deniz çekilmesi sonucu adacıklar oluştu
YEREL HABERLER Marmaris' te deniz çekilmesi sonucu adacıklar oluştu
Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' saldırısı
YEREL HABERLER Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' ...
Park halindeki hurda minibüste 550 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Park halindeki hurda minibüste 550 litre etil alkol ...
Menteşe’de bisiklet hırsızlığı
YEREL HABERLER Menteşe’de bisiklet hırsızlığı
Marmaris'te sıcak havayı gören sahile indi
YEREL HABERLER Marmaris'te sıcak havayı gören sahile indi
Marmaris Belediyesi Sanal Fuar’daki yerini aldı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi Sanal Fuar’daki yerini aldı
Sosyal yardımdan faydalanamadığı tespit edilen ailelere ziyaret Muğla’da sosyal yardımlardan faydalanamadığı tespit edilen aileler Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal İl Müdürlüğü tarafından yerinde ziyaret edildi.
YEREL HABERLER Sosyal yardımdan faydalanamadığı tespit edilen ...
Hurda araç içerisinde 550 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Hurda araç içerisinde 550 litre etil alkol ele ...
Muğla’da bir yılda 1 milyon 847 bin m2 alana yapı ruhsatı verildi Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 yılında Muğla’da yapı ruhsatı verilen alan miktarı 1 milyon 847 bin 476 m2.
YEREL HABERLER Muğla’da bir yılda 1 milyon 847 bin m2 alana yapı ...
Muğla Büyükşehir’e İnsani Gelişme ödülü Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsani Gelişme Vakfı’nın ilk defa düzenlediği İnsani Gelişme Ödülleri Büyükşehirler ödül töreninde 30 Büyükşehir arasında İstanbul, Ankara, İzmir’den sonra ilk sırada yer aldı.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir’e İnsani Gelişme ödülü Muğla ...
Başkan Gümüş, mahalle toplantılarına başladı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kırsal mahallelere yönelik mahalle toplantılarına Gülağzı ve Doğan Mahallesiyle başladı.
YEREL HABERLER Başkan Gümüş, mahalle toplantılarına başladı Menteşe ...