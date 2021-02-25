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Datça'da kaçak bina sahipleri belediye binası önünde eylem yaptı: Yıkımlar durdurulsun

DHA

Datça'da kaçak bina sahipleri belediye binası önünde eylem yaptı: Yıkımlar durdurulsun


Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'İmar Barışı'na aykırı yapı kayıt belgesi alındığı gerekçesiyle yıkımlarına başlanan bina sahipleri, belediye önünde eylem yaptı. Eylem yapan grupla görüşen Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, vatandaşlara, taleplerini Ankara'da bakanlık yetkililerine ileteceğinin sözünü vererek, "Ancak planlamanın dışında olan yerlerde sizi savunmam söz konusu değil. Plana aykırı bina yapanlar bana gönül koymasınlar" dedi.
Datça'nın kırsal Mesudiye Mahallesi'nden bir grup vatandaş, hazırlanmakta olan imar planları yürürlüğe girene kadar, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar'dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek, yıkımların geçici olarak durdurulması konusunda aracı olmasını isteyip, eylem yaptı. Belediye binası önünde toplanan kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Meriç Bora, kırsal Mesudiye Mahallesi'nde 18 yıldır geçici imar uygulaması nedeniyle yerel halkın konut edinme hakkının kısıtlandığını söyledi. Bora, "Mahallemizin gerçek imar planının, önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceği bilinmektedir. Bu kısa sürede verilen yıkım kararlarının durdurulması, ileride doğacak mağduriyetleri önleyecektir. Yıkım kararlarını her ne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vermiş olsa da Sayın Belediye Başkanımızın tıpkı 1 artı 1 yapılaşmada ruhsat verdiği gibi bakanlık ile görüşerek bu sorunumuza çözüm bulmasını istiyoruz. İmar planları yürürlüğe girdikten sonra yasaya aykırı tüm binaların yıkılmasına karşı olmadığımız gibi, destekliyoruz" dedi.
BAŞKAN UÇAR: YIKIMIN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASINI TALEP EDECEĞİM
Basın açıklamasının ardından eyleme katılanlar bir süre, "Başkan buraya" diye slogan attı. Yarım saatlik bir bekleyişin ardından, Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar bir grup vatandaşı makamında kabul ederek, görüştü. Vatandaşlara, taleplerini Ankara'da bakanlık yetkililerine ileteceğinin sözünü veren Uçar, Datça'da, 35 yıldır kaçak yapı ile mücadelenin söz konusu olduğunu söyledi. Uçar, "2017 sonu itibariyle getirilen imar barış uygulaması, daha sonrası için adeta umut oldu. Bizim, 'yapmayın" uyarımız dahi inandırıcılık oluşturamadı. Bugün hala kaçak yapı yapanlar var. Böyle bir yapılanma şeklini savunamam. Geçmişte yapılanları anlıyorum ama bugün, 'Biz yasağı tanımıyoruz' diyenler kabul edilemez. Datça Yarımadası'nın en büyük zenginliği doğal zenginliğidir. Turizm sadece güneş ve deniz demek değildir. Datça'nın doğası da korunmalıdır. Mesudiye Mahallesi'ndeki yıkımların geçici olarak durdurulmasını, bakanlıktan talep edeceğim" diye konuştu.
`PLANA AYKIRI BİNA YAPANLAR BANA GÖNÜL KOYMASINLAR´
Belediye Başkanı Uçar, plan sonrası imara aykırı olan binaların yıkımına karşı olmadıkları yönündeki vatandaşların taahhütlerini de bakanlık yetkililerine ileteceğini belirtip, "Ancak, planlamanın dışında olan yerlerde sizi savunmam söz konusu değil. Plana aykırı bina yapanlar bana gönül koymasınlar. Bu eyleminiz, kaçak yapılar için değil, imar planı isteği ile ilgili olmalıydı. Her biriniz kolaycılığa kaçtınız. Ancak gelecek nesilleri de düşünmeliyiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-02-25 21:02:42

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